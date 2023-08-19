ماركوس تورام الورقه الرابحة لـ إنزاجي لحل أزمه الهجوم بعد رحيل لوكاكو

يٌعد الفرنسى ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان والوافد الجديد قلعة النيراتزوري الورقة الرابحة لقيادة خط الهجوم الفريق خلال الموسم الجديد في مختلف البطولات بعد الرحيل الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي ظهر لوكاكو بمستوى جيد في أخر الموسم الماضي حيث كان يعاني من إصابة كبيرة والثاني دجيكو الذي رحل عن الفريق للدوري التركي .

اقرأ أيضًا ..

أعطي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الضوء الأخضر لإدارة الفريق على التعاقد مع اللاعب ماركوس تورام ليكون بديل مناسب لوكاكو بعد الاتفاق مع العديد من الأندية أبرزها يوفنتوس و ميلان .

ويبحث إنراجي،عن إنسجام تورام مع الفرقة وخصوصًا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثنائي الأفضل في الدوري الإيطالي.

لماذا اختار إنزاجي التعاقد مع تورام

يريد إنزاجي مع لاوتارو تواجد مهاجم زو القوي البدنية مثل لوكاكو بجانب يتحدث اللغه الإيطالية بهدف الانسجام السريع مع الإنتر خلال الموسم الجديد.

تورام يمتلك العديد من الصفات المطلوبة التي يطلبها المدرب الإيطالي إنزاجي .

أرقام توارم في الدوري الألماني

شارك الفرنسى ماركوس تورام مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ لعب 34 مباراة خلال مشاركته مع الفريق الالماني لعب 219 دقيقة سجل 22 هدفًا خلال الموسم الماضي .

انتقل هذا الموسم إلى إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر كلفت الإدارة الإيطالي مبلغ 32 مليون يورو خلال فترة الميركاتو الصيفي .

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة مونزا

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: دارميان، التوبيلي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان اوجلو، مخيتاريان، دي ماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة إنتر ميلان ومونزا

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،10.45مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و مونزا

تذاع مباراة إنتر ميلان ومونزا مساء اليوم السبت على قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة عبر البث الحى من المقرر ان يتولي التعليق على المباراة فارس عوض .