إنزاجي يستقر على تشكيل إنتر ميلان أمام مونزا في إنطلاق الدوري الإيطالي

أستقرسيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي لإنتر ميلان على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام مونزا والمقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

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يواجه إنتر ميلان نظيره فريق مونزا في إفتتاح مشوار الفريقين في الدوري الإيطالي وذلك في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: دارميان، التوبيلي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان اوغلو، مخيتاريان، دي ماركو.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.