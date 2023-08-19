أهمية التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام.. (سؤال وإجابة)

هل يخفض نظام التحول الرقمي العمالة في شركات قطاع الأعمال؟

هل يواكب نظام التحول الرقمي تطبيقه في شركات قطاع الأعمال ؟

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، خطط الوزراة للعمل في برامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومتابعة خطة التحول الرقمي لعدد 11 شركة تابعة لـ 6 شركات قابضة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء تطبيق التحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال العام مع بداية السنة المالية الجديدة للعام الحالي، على أن يبدأ التطبيق بالموارد البشرية والنظام المالي، ومنذ إعلان التحول الرقمي، ذلك الاتجاه المتبع للقيادة السياسية في الدولة، إلا أن تساؤلات عديدة تُطرح خاصة من العاملين بشركات قطاع الأعمال، حيث أن تطبيق التحول الرقمي لها أهداف وسياسيات وأيضًا شروط لنجاحة والاستفادة من تطبيقه .

وتواصلت "بوابة الوفد"، مع مجموعة من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال المطبق عليها نظام التحول الرقمي، ووجه عدة تساؤلات ومطالبات لوزير قطاع الأعمال العام، قائلين: " أنه بعيدًا عن تكلفة مشروع التحول الرقمي والجهة القائمة لتنفيذ التطبيق؛ لكن متطلبات تطبيق التحول الرقمي تدفع العمالة والشركات تعتمد أكثر على الرقمنة والتعاملات الإلكترونية، فضلًا عن أكثر من 75% من الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال تقوم بالمصانع والشركات عن طريق الآلات والتصنيع في كافة الشركات القابضة والتابعة، فما هي مدى الاستفادة من وضع ميزانية ضخمة جدًا لتطبيق التحول وهناك شركات تعاني من الأزمات الاقتصادية والخسائر حتى الأن .

وأعلنت قطاع الأعمال أن تطبيق نظام التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال يحقق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، ويُعد ذلك ضمن خطة الدولة الرقمية لتحويل القطاعات التي يطبق عليها النظام دون خلل في سير عملية الانتاج .

ما المقصود بالتحوُّل الرقمي؟

التحوُّل الرقمي هو العملية التي تطبقها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال. تغير هذه العملية بشكل أساسي الطريقة التي تقدم بها المؤسسة القيمة للعملاء. تعتمد الشركات تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحوُّلات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة. ومن أمثلة التحوُّل الرقمي ما يلي:

بدء الشركات في إنشاء حلول رقمية، مثل تطبيقات الجوَّال أو منصة التجارة الإلكترونية.

ترحيل الشركات من البنية التحتية القائمة على أجهزة الكمبيوتر المحلية إلى الحوسبة السحابية

اعتماد الشركات للمستشعرات الذكية لخفض تكلفة التشغيل

ما أهمية التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال ؟

- خفض التكاليف التشغيلية

يمكن أن يقلل الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية كثيرًا من تكاليف التشغيل الجارية. ومن خلاله أيضًا يُمكن تحسين إجراءات العمل الحالية وخفض التكاليف كهذه:

-صيانة المعدات

-الخدمات اللوجستية والتسليم

-نفقات الطاقة

-نفقات الموارد البشرية

-نفقات دعم العملاء

-وعادةً يمكنك تحقيق وفورات في التكاليف لأن التحوّل الرقمي يساعدك في القيام بما يلي:

-إلغاء بعض مهام سير العمل المحددة كثيفة الموارد أو استبدالها

-خفض الإنفاق على البنية التحتية والمعدات باهظة الثمن من خلال الخدمات المُدارة والحوسبة السحابية

أتمتة المهام باستخدام مجموعة من المستشعرات الذكية، والأجهزة الذكية، وتعلّم الآلة

قطاع الأعمال العام يعلن خطة التحول الرقمى في الشركات التابعة.. فما هي ؟

- يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة.

- تم تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة.

الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي.

- ستكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة.

- سيتم تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف.

- الاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة