انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي بنادي المحامين بجليم

انطلق اليوم مؤتمر نحو قانون ضابط للذكاء الاصطناعى والذى تقيمة نقابة المحامين بنادى جليم بالاسكندرية حيث حضر كلا من محمد راضى مسعود رئيس لجنة الفكر القانونى بالنقابة العامة للمحامين.

كما حضر المؤتمر النائب شريف فخرىو احمد مختار المنسي وعصام الاسلامبولى ولفيف من الاساتذة منهم محمد الحسينى وشعبان علم الدين ومحمد حمزة وابراهيم سعد و فرج محمد على محمد سعد جنيدى وعدد من اعضاء مجلس النقابة وهم محمد عبد الوهاب و فاطمة الزهراء و محمد ابراهيم القائم باعمال نقيب اسكندرية واشرف عبد المعطى وناصر عبد السميع واحمد عبد الهادى و احمد براك كما شارك فى المؤتمر محمد الذوادى امين سر جمعية المحامين البحرنية و احمد براك النائب العام الفلسطينى سابقا واستاذ القانون الجنائي.

رئيس لجنة الفكر بالنقابة العامة للمحامين يوجه الشكر لابناء مهنة المحاماة

افتتح المؤتمر محمد راضى مسعود رئيس لجنة الفكر بالنقابة العامة للمحامين ووجه الشكر لابناء مهنة المحاماة الذين قاموا على اعداد المؤتمر بمشاركة اللجان النقابية بالنقابة العامة تلك الرسالة التى مناطها البحث عن كل ما يحجم الضعف الانسانى ويدحر الجريمة قبل وقوعها قدر الامكان فنقابة المحامين دوما منطقة استشعار للخطر لدحرة وردئه عن المجتمع ووجه راضى مسعود تحذيرة لكل الحكومات والمؤسسات والافراد من التعامل مع هذه التقنيات دون توخى الحذر ونحن نضع المحامين نصب اعيننا لارشادهم نحو كل ما هو مستحدث .

كما قال احمد براك النائب العام الفلسطينى السابق والذى ابدا سعادتة بوجودة فى الاسكندرية حيث تخرج من كلية الحقوق جامعة الاسكندرية واكد ان مصر داعم قوى للقضية الفلسطينية .

وقال محمد الذويدى امين سر جمعية المحامين البحرنية ان سعادتة لا توصف بوجودة بمصر وفى هذا المنبر العربي لمناقشة قانون ضابط لتقنية الذكاء الاصطناعى فى وجود كوكبة من رجال القانون فمهنة المحاماة من انبل المهن فلا يقتصر دورها على وجه واحد فلها دور انسانى واجتماعى فهى مهنة مميزة تقوم على العلم والاخلاق مؤكدا ان دور المحامى الابحار فى علوم المعرفة والثقافة حتى يتمكن من الدفاع فى القضايا الموكلة الية.