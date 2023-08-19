"الوداعة".. موضوع نهضة العذراء بكنيسة القديس يوحنا الحبيب الليلة

يترأس الأب الكاهن برنابا القمص، اليوم السبت، فعاليات برنامج النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء بكنيسة العذراء والقديس يوحنا الحبيب، بمنطقة جناكليس في الإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتناول موضوع العظة لكاهن الكنيسة القبطية هذا اللقاء مفهوم " الوداعة"، وهذا ضمن البرنامج المقرر ختامة يوم الإثنين المقبل، على أن تنظم الكنيسة يوميًا لقاءً روحيًا برئاسة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين.



يتزامن مع استعدادات الكنيسة للاحتفال باليوبيل الذهبي للكنيسة النهضة الروحية لهذا العام، بمناسبة "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين 7 أغسطس الجاري، ويستغرق 15 يومًا متضمنة إقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية بإقامة عيد روحي للعذراء.



تختتم الكنيسة القبطية مساء الإثنين المقبل، فترة صوم العذراء الذي من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، الذي يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.