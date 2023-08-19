طلاب الثانوية الأزهرية بقنا يؤدون أولى امتحانات الدور الثانى

أدى طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، بمحافظة قنا، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر والهندسة الفراغية، فيما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد .

وأوضح الطلاب، أن الأسئلة جاءت جميعها من المنهج المقرر، مضفين ان أسئلة الامتحانات كانت موزعة لتحديد مستوى كل طالب ذاكرين ان الامتحانات تسير بكل سهولة ويسر .

وتسير الامتحانات وسط إجراءات مشددة مع توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت أولى أيامها اليوم السبت الموافق 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023.