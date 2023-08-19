تنتشر بصالات الرياضة وتؤدي للوفاة.. خطورة المكملات الغذائية على صحة الإنسان

قال الدكتور عمرو الحسيني، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية للشرايين التاجية، إن المكملات الغذائية التي يحصل عليها الشباب في صالات الجيم لها العديد من الأنواع من بينها "امينو اسيد" وهي مكملات لبناء البروتين، ومكملات الكرياتين، ومكملات الكازين التي تستخرج من اللبن، وأيضًا الكورتيزون الذي يؤخذ عن طريق الحقن.

خطورة المكملات الغذائية

وأضاف الحسيني في تصريحه لـ"الوفد"، أن تلك المكملات الغذائية تساعد على منح الشاب طاقة لقضاء وقت أكثر في التمرين وحمل الأوزان لفترات أطول دون الشعور بالتعب والإرهاق، وذلك لأنها تقلل حموضة العضلات، موضحًا ان الشباب تحصل على تلك المكملات دون العلم بمدى قدرة الجسم على مدى تحمله له، فربما يكون هناك عيب جيني معين لم يكتشفه الإنساني وبالتالي تنعكس تلك المكملات بالسلب على الصحة.

وأكد استشاري أمراض القلب، أن هذه الأنواع من المكملات الغذائية تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الكبد والكلى ربما تصل لفشل العضو، وتغير في الهرمونات ومشاكل في الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى مكملات الكورتيزون التي تؤدي أيضًا إلى هشاشة العظام وتساقط الشعر وارتفاع ضغط الدم.

وتابع: هناك الكثير من الشباب يعانون من سرعة ضربات القلب، وتضخم عضلة القلب، نتيجة حمل أوزان أكبر من طاقتهم البدنية كنوع من التنافس مع زملائهم في صالات الرياضة، مضيفًا: بوجه دعوى ورجاء وتمني من كل مدربين "الجيم" بان جسم الإنسان ليس عضلات فقط، هناك لياقة بدنية يجب التركيز عليها، لأنها أهم بكثير من بناء العضلات.

واختتم: لا أنصح تمامًا بالمكملات الغذائية، وعلى الشباب الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية كالأسماك والبروتين والخضار والفواكه.