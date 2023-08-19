المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج بجامعة الأزهر

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر للبنات فرع السادات عن جميع الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج لجميع الطلاب الناجحين.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج

صورة من بطاقة الرقم القومي ( سارية)

صورة من شهادة الميلاد.

صورة شخصية حديثة ( ٤ * ٦) لكل شهادة تخرج

دمغة فئة ١ جنيه لكل شهادة أو بيان درجات

احضار ما يفيد بإنجاز محو أمية عدد ٢ من الأشخاص

الرسوم المطلوبة

رسم الشهادة ١٠٥ج.

رسم بيان الدرجات ١٥٥ج.

رسم إفادة التخرج ٥٥ج.

رسم الشهادة الكرتون ٥٥ج.

ملحوظة

يتم الالتزام بالحضور بالمواعيد التي ستعلن على صفحة الكلية.

طريقة الحصول على الشهادة كالآتي:-

( التوجه لمكتب شئون الخريجات بالدور الأرضي بالكلية لاستلام اذن دفع ثم التوجه إلى مكتب الصراف بالدور الأرضي بالكلية لدفع الرسوم واستخراج الوصل ثم التوجه مرة أخرى لمكتب شئون الخريجات لتقديم الوصل وباقي المستندات المطلوبة).

يتم تحديد موعد الاستلام بعد تقديم المستندات المطلوبة.

