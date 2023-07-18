أمراض جلدية تنتج عن الحر الشديد.. وطرق الوقاية

الصيف، فصل الحرارة الحارقة، وأشعة الشمس القاسية، ذات التأثير الخطير على البشرة والجلد، إذ تتسبب درجات الحرارة العالية في الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية التي تسبب مشاكل صحية للإنسان مما يؤثر على الحالة النفسية نتيجة المظهر غير اللائق.

يعد فصل الصيف، من أكثر فصول السنة التي تشهد انتشار للأمراض الجلدية، لذا يجب الحذر من التعرض لأشعة الشمس، وأيضًا التوجه للطبيب عند إصابة الجلد بأي أعراض غير طبيعية.

(اقرأ أيضًا) القاهرة تسجل 40.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأمراض الجلدية في فصل الصيف

التينيا

التينيا الملونة

الإصابات البكتيرية

الإكزيما

حب الشباب

حمو النيل

تساقط الشعر

التهابات فروة الرأس

التهابات الجلد وحروق الشمس

التصبغات الجلدية

أمراض جلدية تنتج عن الحر الشديد

طرق الوقاية من الأمراض الجلدية في الصيف

ارتداء الملابس القطنية، ذات الألوان الفاتحة.

الاستحمام على الأقل مرتين يوميًا بماء بارد.

استخدام صابونة الجلسرين في الاستحمام.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة.

إذا اضطررت للخروج في الشمس، ضرورة ارتداء غطاء للرأس أو استخدام الشمسية.

استخدام كريمات الحماية والوقاية من الشمس، مع الحرص على تجديدها كل ساعتين.

استخدام الغسول المخصص لعلاج حمو النيل يوميًا في حالة الإصابة.

استخدام محلول الملح لمسح الوجه يوميًا لتجنب الإصابة بحب الشباب.

شرب كميات كبيرة من المياه، بكمية لا تقل عن 3 لتر يوميًا.

الحرص على تناول الخضراوات والفواكهة يوميًا لمد الجسم بالفيتامينات التي تساعد في وقاية الجلد والبشرة من أضرار الشمس.

في حالة التعرض لأي أعراض جلدية، ضرورة التوجه للطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب.