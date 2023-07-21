خبير مروري يضع 10 نصائح لفحص السيارة قبل السفر في الحر الشديد

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية عن بعض النصائح لفحص السيارة يجب تطبيقها قبل السفر في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتي يطلق عليها القبة الحرارية لذلك يجب التشديد على قائدي السيارات قبل الإقلاع الالتزام بهذه التعليمات.

اللواء أحمد هشام الخبير المروري

10 نصائح لفحص السيارة قبل السفر في الحر الشديد



التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة كسوائل السيارة ومدة الصلاحية الخاصة بها والكمية التي يجب توفرها في السيارة سواء أكان زيت المحرك أو كمية المياه المتواجدة للتبريد، والفرامل الخاص بالسيارة وجودة المصابيع والإشارات الأمامية والخلفية



يجب التأكد من غلق أبواب السيارة بإحكام قبل التحرك.



يجب التأكد من صلاحة إطارات السيارة وجاهزية الإطار الإستبن بالإضافة إلى ظبط كمية الضغط في الإطارات التي تتناسب مع سخونة الأسفلت.



ونبه اللواء أحمد هشام على عدم وضع أي وسائل قابلة للاشتعال داخل السيارة سواء أكانت تتحرك أو واقفة مثل المواد التي تحتوي على كحوليات مثل البرفان والعطور وغيرها.



ويفضل أيضًا فصل الولاعة الخاصة بالسيارة قبل الإقلاع.



وشدد الخبير المروري على الاتزام بقزاعد المرور أثناء قيادة السيارة منها ربط حزام الأمان والاتزام بالحارة المرورية والسرعات المقررة.



ويفضل أيضًا خفض سرعة السير عن السرعة المعتادة حتى نقلل احتكاك إطارات السيارة بالأسفلت الساخن.



كما يجب على قائد السيارة توفير مع مستلزمات السيارة وهي طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية ويجب أيضًا وضع طفاية الحريق في متناول قائد السيارة أو بالقرب منه ليسهل عليه استخدامها بسرعة.



ونوه هشام على أهميه الاحتفاظ بأرقام الطوارئ رقم 136 داخل القاهرة ومحاورها والطرق الرئيسية ورقم 0122111000 في الطرق الصحراوية والمحافظات وذلك للإتصال بالإغاثة المرورية في حالة حدوث حادث أو تعطل للسيارة.



واختتم اللواء أحمد هشام الخبير المروري نصائحه بدقة اختيار التوقيت المناسب للسفر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهي ما بعد الشروق وحتى الساعة 11 صباحًا وفي حالة السفر ليلًا يفضل في الفترة من 8 مسائًا وحتى الـ 2 صباحًا.

10 نصائح لفحص السيارة قبل السفر في الحر الشديد



