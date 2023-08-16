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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنتر ميلان يعلن رحيل روبن جوسينس لـ الدوري الألماني

روبن جوسينس
روبن جوسينس

أعلن نادي إنتر ميلان، عن رحيل لاعبه روبن جوسينس عن صفوف النيراتزوري إلى يونيون برلين خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري .

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نشر حساب إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بيان رسمي  بشأن رحيل نجم الفريق روبن جوسينس قائلا:" بعد موسم ونصف من وصوله في يناير 2022 ، توديع روبن جوسينز لإنتر. جمع 58 مباراة و 5 أهداف بقميص النيراتزوري. سجل أهدافًا مهمة ، مثل نهايته أمام برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأخير ، وفي الديربي ضد ميلان ، في نصف نهائي كأس إيطاليا 2021/22. فاز بكأس إيطاليا مرتين.
أضاف البيان :" أطيب تمنياتنا وشكرًا لجوزينز من عائلة إنتر بأكملها شكرا لك يا روبن".

 سجل  روبن جوسينس، رقمًا قياسيًا بعد التعاقد معه يونيون برلين الفريق الألماني خلال فترة الميركاتو الصيفي

رحل جواسيس إلى يونيون برلين الدوري الألماني  بصفقة هي الأغلى في تاريخه في الدوري بلغت 15 مليون يورو.

  أن نادي العاصمة يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المنصرم، وحسب وسائل إعلام ألمانية، يتطلع اللاعب الذي خاض 16 مباراة دولية بقميص "دي مانشافت" إلى زيادة وقت لعبه قبل كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.

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