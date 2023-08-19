إصابة شخصين في حادث سير بسوهاج

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى الشرقى، اليوم السبت، في دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





نتج عن الحادث إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب الانتقال والمعاينة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية الكشح نتج عن الحادث إصابة ع . م . م 46 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع، وكدمات بالصدر، وإصابة ر . ا . ج 26 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين للمستشفى المركزى بدار السلام.

تم الدفع بالقوات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق وأجرت شئونها.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة