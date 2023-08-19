مانشستر يونايتد يصطدم بـ توتنهام الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب استاد توتنهام هوتسبر.

توتنهام يبحث عن الإنتفاضة ومانشستر يونايتد لمواصلة الإنتصارات.

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقق الفوز في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي علي حساب وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليرفع رصيد إلى 3 نقاط في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

بينما وقع فريق توتنهام فى فخ التعادل مع برينتفورد بنتيجة 2-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولي، ليحتل المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة.

ويستهدف مان يونايتد بقيادة تين هاج إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام لدعم حظوظه فى المنافسة على لقب الدوري الانجليزي بقوة خلال الموسم الحالي، بينما يتطلع السبيرز لتصحيح المسار ومحاولة العودة للطريق الصحيح ووقف نزف النقاط مبكرا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.