انخفاض أسعار البيض للمستهلك اليوم السبت.. تسليم المزرعة

أسعار البيض.. حالة من التراجعات السعرية شهدتها أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية للمستهلك استقرارًا وثباتًا ملحوظًا تسليم أرض المزرعة، وسجل طبق البيض البني 107 جنيهات، وتراجع سعر طبق البيض البني للمستهلك مسجلا 124 جنيها.

ما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض اليوم السبت للمستهلك، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل ما يستجد للقيمة السعرية لمختلف السلع بشكل لحظي لاسيما اسعار كرتونة البيض، وجاء ارتفاع أسعار البيض في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف للدواجن والتي تسبب فيها الحرب مابين اوكرانيا وروسيا، حيث أنهم يعدوا من اهم الدول المصدرة للأعلاف لاسيما ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفي المصري، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم السبت

البيض الابيض

سعر البيض تسليم أرض المزرعة اليوم السبت

استقرت جميع أنواع البيض تسليم أرض المزرعة، وسجل طبق البيض الأبيض 105 جنيهات.

وسجل طبق البيض البني 107 جنيهات.

وسجل طبق البيض البلدي 119 جنيها.

سعر البيض للمستهلك اليوم السبت

انخفض سعر طبق البيض الأبيض وسجل 122 جنيها،.

وتراجع سعر طبق البيض البني للمستهلك مسجلا 124 جنيها.

واستقر طبق البيض البلدي عند 130 جنيها.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، إذْ تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

تستهدف الدولة المصرية في خطتها الاستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.