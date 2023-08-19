بعد إنقاذ 129 مصريًا.. ما الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون حول العالم؟

في سبيل البحث عن "لقمة العيش" وظروف معيشية أفضل، تشهد عدة مناطق في العالم إقبالا من المهاجرين كطرق عبور دولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أفادت تقارير إعلامية أن السلطات المكسيكية عثرت على حافلة تحمل بداخلها 137 مهاجر غير شرعي كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير نظامية من خلال الاختباء في سيارة نقل بينهم 129 مصرياً و8 موريتانيين.

وأوضح المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن كل شخص في الحافلة كان يرتدي سوارًا يحمل اسمه، وهي خاصية تستخدمها جماعات الهجرة غير الشرعية.

وفي ظل الصعوبات التي يواجهها الشباب في البحث عن ظروف معيشية أفضل ، تصبح الهجرة غير الشرعية حلاً ممكناً لأولئك الذين يمنعهم القانون من السفر إلى بلد معين، أو الذين يعانون من ارتفاع تكاليف السفر وصعوبة السفر.

ولحل أزمة الهجرة غير الشرعية تبذل الدولة المصرية جهود هائلة للتوعية من مخاطرها، وتنظم وزارة الهجرة حملة توعية بصورة دائمة فى ظل المخاطر المحدقة لهذه الظاهرة، نظرًا لأنها تشكل مخاطر تهدد سلامة وأمن الدول.

الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون حول العالم

حوض البحر المتوسط

يشهد البحر المتوسط محاولات متكررة لعبور سفن وقوارب خشبية ومطاطية مكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين، ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن وسط البحر المتوسط يعد الطريق الأكثر فتكاً بالمهاجرين في العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 19500 شخص لقوا حتفهم منذ عام 2014، أثناء محاولتهم عبور هذا البحر من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

الحدود الأمريكية المكسيكية

بسبب طبيعة الحدود الأمريكية المكسيكية والمعروفة بخطورتها بسبب طبيعتها الجغرافية القاسية، يعبرها المهاجرون باستخدام العديد من الطرق من بينها نهر ريو غراندي، ، وهو يمتد على طول جزء من الحدود، ، وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنه أودى بحياة أكثر من 3000 شخص منذ عام 2014.

الطرق الداخلية الأفريقية

تحيط الهجرة غير الشرعية عبر أفريقيا الكثير من المخاطر التي تفوق باقي طرق الهجرة غير الشرعية نظرا للظروف البيئية القاسية، كما تشكل عصابات الاتجار في البشر والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة تهديدا على حياة المهاجرين.

تشكل الظروف البيئية القاسية تهديداً كبيراً، حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن طريق الصحراء وحده كان مسؤولاً عن وفاة ما يقرب من 5400 شخص بين عامي 2014 و 2022.

الهجرة غير الشرعية

مخاطر السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية

تسعى الدولة للحفاظ علي شبابها، بدلا من أن يكونوا تجارة فى أيادٍ غير أمينة تبيع الوهم والحلم، وقد اتخذت الدولة المصرية كافة الإجراءات الأمنية والتشريعية، للحفاظ على شبابها من رحلات قوارب الموت، إذ تحذر الدولة باستمرار من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتي منها:

في كثير من الأحيان تكون الهجرة غير الشرعية وسيلة للخارجين عن القانون للهروب من المجرمين وغيرهم ليعيشوا بحرية في بلدان أخرى لإحداث الفوضى هناك.

تؤدي الهجرة غير الشرعية في كثير من الأحيان إلى الموت حيث أنها تعرض حياة المهاجرين للخطر.

استغلال المهاجرين لأغراض دنيئة مثل الاتجار بالأعضاء والبشر.

تساعد الهجرة غير الشرعية على تسهيل عمليات التهريب وما يتبعها من تسهيل سفر الإرهابيين والعملاء، مما يسهل عليهم إنجاز مهامهم الخطيرة، والتي يمكن أن تعرض مصير شخص ما للخطر.

إجراءات التصدي للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة

يحلم الكثيرون حول العالم بالهجرة إلى الولايات المتحدة، خاصةً مواطني دول العالم الثالث، ما قد يتسبب في مشكلة لأقوى اقتصادات العالم بسبب الهجرة غير الشرعية إليها، لذا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية أبريل الماضي، ضمن إجراءاتها للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، عن خطط لفتح مراكز جديدة للتعامل مع المهاجرين في كولومبيا وجواتيمالا، كجزء من الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها.