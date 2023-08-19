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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني يشيد بتثبيت أسعار الكهرباء.. ويطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024، مؤكدًا أنها خطوة هامة تؤكد انحياز الدولة للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

 

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وأوضح " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا القرار يستكمل خطى الدولة في حماية متوسطي ومحدوي الدخل من آثار التحديات الخارجية وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف العبء على الأسرة المصرية البسيطة في ظل استمرار موجة التضخم التي يواجهها العالم كله.


وطالب النائب السيد شمس الدين المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك ودعم الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة مؤكداً الأهمية الكبيرة لملف ترشيد الاستهلاك الكهربائى سواء من المواطنين أو مختلف المؤسسات بالدولة لأنه يسهم فى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي.


وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

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