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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اُعتقل 4 مرات.. معلومات عن الناشط السياسي أحمد دومة المعفو عنه رئاسيًا

احمد دومة
احمد دومة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣، بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد سعد دومة، وعن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن أحمد سعد دومة.

معلومات عن أحمد دومة

أحمد دومة هو صحفي وناشط سياسي، وكان متحدث لائتلاف شباب الثورة.

شارك دومة في ثورتي 25 يناير، و 30 يونيو.

اعتقل دومة في فبراير 2003 على الحدود مع قطاع غزة، وكان وقتها طالبا في جامعة طنطا.

خضع وقتها للمحاكمة العسكرية بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

اعتقل دومة مرة ثانية في يناير 2012، بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وتشجيع الهجوم على الممتلكات العامة، وذلك بعد أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.

وفي إبريل عام 2013، اعتقل أحمد دومة للمرة الثالثة، بتهمة سب الرئيس المخلوع محمد مرسي، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر، ولكن تم استئناف الحكم وإخلاء سبيله.

وفي ديسمبر 2013، تم اعتقال دومة للمرة الرابعة، بعد مشاركته في مظاهرة تحت شعار "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".

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