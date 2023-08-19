بالأسماء.. العفو الرئاسي تعلن عن قائمة جديدة من المفرج عنهم

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، قائمة أسماء المحبوسين المفرج عنهم اليوم بقرار من اللجنة، والبالغ عددهم 30 شخصًا.

قائمة أسماء المفرج عنهم بقرار لجنة العفو الرئاسي

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد.

٤- علي ممدوح سليم حسين.

٥- محمد إبراهيم محمد منصور.

٦- محمد حمدى محمد إمام.

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.

٨- محمد على عبد العظيم رديني.

٩- حمود محمد متولي علي.

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد.

١١- ناجی إسلام مصطفی ناجي رفاعي.

١٢- هاني محمد السيد حسين.

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح.

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد.

١٧- محمد سعد أحمد ابوزيد.

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن.

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب.

٢٤- ماهر حمدى عبد الرحيم محمد.

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد.

٢٦- طه محمود طه محمد.

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار.

٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد.

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ.