رابط وخطوات تسجيل الطلبات في لجنة العفو الرئاسي

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه جرى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، صباح اليوم السبت، وضمنت القائمة 30 شخصًا، وجاءت على النحو التالي:



١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد.

٤- علي ممدوح سليم حسين.

٥- محمد إبراهيم محمد منصور.

٦- محمد حمدى محمد إمام.

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.

٨- محمد على عبد العظيم رديني.

٩- حمود محمد متولي علي.

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد.

١١- ناجي إسلام مصطفى ناجي رفاعي.

١٢- هاني محمد السيد حسين.

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح.

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد.

١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد.

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن.

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

٢٣- فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب.

٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد.

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد.

٢٦- طه محمود طه محمد.

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار.

٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد.

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ.

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، خطوات تقديم طلب استمارة العفو الرئاسي، والتي يمكن من خلالها للحصول على عفو من خلال اللجنة، حيث تبدأ اللجنة عملية الفحص للحالة ومدى توافر شروط العفو الرئاسي عليها، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستندات المطلوبة في استمارة طلب العفو الرئاسي

الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص موقفه.

الرقم القومى.

رقم القضية.

المحافظة التابع لها.

بيانات من قام بالتسجيل.

رابط تقديم طلب استمارة العفو الرئاسي

وحددت لجنة العفو الرئاسي، رابطًا إلكترونيًا لإرسال طلبات العفور الرئاسي، ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــــــــــا.

خطوات تقديم استمارة طلب العفو الرئاسي