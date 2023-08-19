غادة عجمي: المرحلة الثانية لمبادرة "اتكلم عربي" تهدف لمواجهة تحديات طمس الهوية

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارخ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، إن إطلاق وزارة الهجرة المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا مصرية»، تهدف إلى زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت عجمي في تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية، إضافة إلى الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة.

وأكدت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات مثل حرب طمس الهوية من خلال تفريغ الأجيال من الهوية الوطنية واللغة العربية.

وأشارت النائبة غادة عجمي، إلى المباردرة تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج تاريخ وطنهم وجذورهم العظيمة وتنمية مهاراتهم القيادية وتعريفهم بمجتمعهم المصري ، لأنهم هم قادة المستقبل.

وتابعت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أن الشباب في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديهم القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، وهو ما تهدف إليه المبادرة بشكل مباشر.

وأكدت النائبة غادة عجمي، على أن المبادرة تهدف إلى تقديم اللغة العربية الفصحى بشكل صحيح واختيار الكلمات المصرية الأكثر شيوعا، للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية للأطفال المصريين بالخارج.

يشار إلى أن أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربى» تحت شعار «جذورنا المصرية»، معسكر لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس وفتح باب التسجيل به بالتعاون للمرة الأولى مع شركة أسسها شباب متخصص في إقامة المعسكرات للأطفال والشباب ، ويتم خلاله الحرص على زرع القيم وتعزيز الهوية والتعريف بالحضارة المصرية القديمة ،عبر مجموعة العاب ومسابقات تستخدم كلها اللغة العربية المبسطة.