النائب محمد زين الدين: مناطق غرب مصر ستكون درة وقاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن منطقة غرب مصر بعد متابعتنا للزيارة التاريخية والحوار الديمقراطى رفيع المستوى الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وأهالى وجماهير مطروح ستكون درة وقاطرة التنمية والمستقبل الكبير والواعد للاستثمار داخل هذه المنطقة الممتدة من الاسكندرية وحتى السلوم.



وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه المنطقة بعد حديث الرئيس السيسى عن خطط الدولة لتنميتها سوف تشهد أكبر عملية تنموية بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على جودة حياة المواطنين هناك، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستحقق المزيد من التنمية وستسهم في زيادة معدلات التشغيل لجميع أبناء محافظات الدلتا وصعيد مصر بصفة عامة وابناء وجماهير وشباب محافظة مطروح بصفة خاصة.



وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يكتشف المقومات والموارد الطبيعية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية وغيرها التى تتمتع بها المناطق الحدودية داخل محافظات سيناء والوادي والساحل الشمالي ويستغلها افضل استغلال لصالح الاجيال الحالية والقادمة مؤكداً أن هذه المقومات الكبيرة والهائلة كانت مهملة ولم يتم استغلالها على مدى أكثر من نصف قرن مؤكدا أنها سوف تستغلها الدولة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية المحلية والعربية والاجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية السياحية والتنموية وغيرها.



وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بما تم إنجازه من مشروعات على امتداد مناطق الساحل الشمالى تمثلت في إنشاء بنية تحتية قوية عبر تنفيذ أكبر شبكة طرق وتطوير طريق الإسكندرية – مطروح، إضافة إلى مشروع محور الضبعة وطريق سيوة الواحات ليخلق فرص عمل جديدة ويساعد على إقامة المزيد من المشروعات التنمية في المستقبل وهو ما يعود بالنفع على قاطني الصحراء الغربية اضافة الى المشروعات القومية العملاقة التى تمت في مدينة العلمين الجديدة وجعلتها واحدة من افضل المناطق الاقتصادية والسياحية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا.