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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

دلتا للإنشاء تشتري قطعة أرض في مرسى مطروح بـ81.4 مليون جنيه

تداولات البورصة
تداولات البورصة

وقعت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، عقد معاوضة مع شركة دلتا للتنمية الزراعية.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن عقد المعاوضة بشأن شراء قطعة أرض بكافة عناصرها لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم، بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح بقيمة 81.43 مليون جنيه.

وكانت دلتا للإنشاء والتعمير، كلفت شركة فينبي للاستشارات المالية، للقيام بتقييم قطعة الأرض لشرائها بغرض استغلال كمنتجع زراعي وتقسيمها والذي يعد من ضمن أغراض الشركة.

يُشار إلى أن دلتا للإنشاء والتعمير سجلت صافي ربح بلغ 59.75 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 5.91 مليون جنيه أرباحاً في 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضي، إلى 229.21 مليون جنيه، مقابل 147.37 مليون جنيه إيرادات في 2021.

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