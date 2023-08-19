أعلنت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا (BA.2.86) في المملكة المتحدة، يتميز بعدد كبير من الطفرات، وفق روسيا اليوم.

وأصدرت الوكالة بيانا نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد: تم اكتشاف هذا المتغير في المملكة المتحدة: تم تأكيد اكتشاف حالة واحدة فقط حتى الآن لدى شخص ليس له سجل سفر حديث، ما يشير لوجود درجة معينة من إمكانية الاتصال المعدي داخل المملكة المتحدة".

يحتوي المتحور الجديد للفيروس التاجي على عدد كبير من الطفرات، لكن الوكالة - وفق البيان- لا تملك حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى الاستجابة المناعية للجسم، وشدة المرض.

وفقا لصحيفة الغارديان، المتغير الجديد يحتوي على "أكثر من 30 طفرة في "بروتين سبايك".

وأوضح البيان: إن ست حالات فقط من الإصابة بمرض (BA.2.86) تم اكتشافها حتى الآن في جميع أنحاء العالم، موزعة على أربع دول، وستواصل UKHSA مراقبة الوضع عن كثب.

في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن نوعا جديدا من COVID-19 وهو (BA.2.86) يخضع للمراقبة، بسبب وجود عدد كبير من الطفرات فيه.