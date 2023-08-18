تأجيل زياده أسعار الكهرباء يكلف الدولة 35 مليار جنية

أعلنت وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، ان قرار تاجيل زياده اسعار الكهرباء للمره الثالثه على التوالي يكلف الدوله حوالي 35 مليار جنيه منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024.

واكدت الوزارة ان جميع شركاتها ملتزمين بالاستمرار في تاجيل تطبيق زياده الاسعار حتى يناير 2024تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

واكد مصدر مسؤول بوزاره الكهرباء والطاقه المتجدده انه سيتم الاستمرار في تطبيق الاسعار التي تم الاعلان عنها في يوليو 2021.

واشار المصدر ان قرار تاجيل زياده الاسعار يكلف الدوله حوالي 12 مليار جنيه في ال6 اشهر المقبلين بسبب تغيرات سعر الصرف .

وأشار المصدر ان هذا القرار ياتي من منطلق حرص الدوله على عدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه في ظل الظروف الاقتصاديه التي يمر بها العالم وعدم تحمل المواطن اى اعباء ماليه اضافيه.