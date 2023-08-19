زين المحمداوي يستعد لإطلاق اغنية «العاشق»

يستعد الشاعر زين المحمداوي ، حاليًا لإطلاق شعر غنائي جديد بعنوان «العاشق» ، ومن المقرر أن يصدر في الفترة القريبة القادمة.

كما يستعد لطرح العديد من القصائد التي تعبر عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية، والتي تتميز بالعمق والإحساس الشديد، حيث يتمتع الشاعر سعد الهويدي بشعبية كبيرة في العراق والعالم العربي.

ومن المتوقع أن يتم استقطاب العديد من القراء شعر غنائي الجديد "العاشق"، الذي سيضم مجموعة من القصائد الرائعة التي تعبر عن الحب والغرام والهوى والأمل والألم.



ويأمل المطرب زين المحمداوي، أن يحظى ديوانه الجديد بالاستقبال الذي يستحقه من الجمهور، وأن تصل قصائده إلى قلوب القراء وتكون مصدر إلهام وتأثير على حياتهم.

كما يخطط الشاعر لإقامة حفل شعري كبير للاحتفال بإطلاق الديوان الجديد، يتضمن عروضًا شعرية وفقرات فنية مميزة، وذلك بحضور عدد من الشعراء والمثقفين في الكويت والمنطقة العربية.