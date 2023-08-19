تجديد اعتمادات شهادات "ISO" بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

إجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

أكاديمية مصر للطيران

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، كما أشادت بإلتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الإرتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية