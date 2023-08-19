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بعد إنقاذ 129 مصريًا.. ما الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون حول العالم؟
السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تجديد اعتمادات شهادات "ISO" بأكاديمية مصر للطيران للتدريب

اكاديمية مصر للطيران
اكاديمية مصر للطيران

إجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

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أكاديمية مصر للطيران 

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO  بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، كما أشادت بإلتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الإرتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية

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