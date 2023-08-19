نقيب الفلاحين يبشر المصريين: سنزرع 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه يتوقع زراعة نحو 4 مليون فدان من الاقماح الموسم المقبل



لافتا إلى ان المزارعين يعملون مع الحكومه على زراعة كل المساحه المزمع زراعتها بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة انتاجنا من الاقماح

وزيادة دخل مزارعي الاقماح



واضاف عبدالرحمن أن الدوله المصريه تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تتفيذا لتوجيهات القياده السياسيه لاستراتيجية التنميه الزراعيه المستدامه ضمن رؤية مصر 2030

حيث يعتبر القمح اهم سلعه حاليا للشعب المصري وتعد مصر اكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح



واشار عبدالرحمن إلى ان محصول القمح الذي يزرع بمصر في اواخر نوفمبر واول ديسمبر من كل عام تطور تطور كبير في ال10 سنوات الاخيره

من حيث المساحه الزراعيه وحجم اهتمام الدوله والانتاجيه



حيث اهتمت به الحكومه المصريه اهتمام كبير جدا من كل الزوايا وعلي كافة المحاور لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعه داخل الاراضي المستصلحه حديثا

مثل مشروع الدلتا الجديده حيث زرعت به نحو 70 الف فدان من الاقماح بجانب زراعةنحو 4500 فدان بمشروع الفرافره و4000 فدان بمشروع عين داله بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الاقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 الف فدان بشرق العوينات

وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعيه الاخري

حتي وصلت المساحه المنزرعه من الاقماح الموسم المنقضي الي نحو 3 مليون و650 الف فدان لاول مره في تاريخ مصر





وزاد سعر اردب (150)كيلو جرام من 400 جنيه عام 2013 الي 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في زراعة الاقماح



واكد عبدالرحمن انه بالإضافة الي التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح اتجهت الدوله للتوسع الراسي بزيادة الانتاجيه وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعيه والارشاد بمواعيد زراعة الاقماح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي انتاجيه ممكنه ووضع خريطه صنفيه لكل محافظه واستخدام احدث الاساليب الزراعيه الحديثه واستخدام احدث الالات والمعدات الزراعيه المتطوره لزراعة الاقماح واستنباط اصناف عديده من الاقماح ذات انتاجيه عاليه وتقاوم الامراض وتتحمل التقلبات المناخيه وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي المعتمده في الزراعه

لنسبه زادت من 40% عام 2013 الي 70% عام 2023 مع التوسع في زراعة الحقول الارشاديه ونشر المبادرات الوطنيه التي تهدف للنهوض بمحصول القمح والتوسع في انشاء صوامع حديثه لتخزين الاقماح وصلت ل75 صومعه متطوره عام 2023 وكانت عام 2013 اقل من 40 صومعه وذلك لمنع إهدار القمح الذي كان يفقد نتيجه التخزين بالطرق القديمه داخل شون ترابيه وصوامع غير متطوره والذي كان يصل ل 15% احيانا فاقد وزادت السعه التخزينيه من اقل من 1.5 مليون طن عام 2013 الي سعه تخزينيه تصل لأكثر من 3.6 مليون طن عام 2023 ,وما زال انشاء الصوامع الحديثه مستمر



واضاف ابوصدام ان الدوله تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الاقماح في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل اراضي الدوله المنتجه للاقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخيه السلبيه التي تقلل الانتاج العالمي من الاقماح في سعي دائم لنبدا الجمهورية الجديده بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل التي تهدف لتركيع الدوله المصريه قائلا بصوت مسموع لن نركع الا لله



