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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يصل القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى مقر محافظة القليوبية وكان في استقباله اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وتأتى الزيارة بمناسبة العيد القومى للقليوبية وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد وافتتاح عدد من المشروعات في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، حيث سيقوم اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة وافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

 

ويستكمل الوزير زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر وكذا تفقد عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

 كما تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح السوق الحضارى الجديد وأعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها.

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