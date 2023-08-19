زراعة القناة تُقدم نموذج المحاكاة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

نظمت كلية الزراعة نموذج المحاكاة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بقاعة المؤتمرات المرئية بمبنى رعاية الشباب، جاء اللقاء - بإشراف تنفيذي الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، وإشراف الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية الشئون التعليم والطلاب.

هذا و أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من تقديم نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المُتحدة هو تأهيل الطلاب لسوق العمل، وخاصة الزراعي من خلال إقامة برامج متنوعة خاصة بالزراعة.

بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي من خلال إقامة برامج متنوعة متكاملة؛ لشرح أساسيات البحث العلمي وإقامة مسابقات خاصة به، إلى جانب بناء قدرات الطلبة في مجال ريادة الأعمال الزراعية وإقامة المسابقات التي تساعد الطلبة على تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة .

بينما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يُحاكي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي تم تأسيسه في جامعة القاهرة عام2017، وامتد منها إلى 23 جامعة بجمهورية مصر العربية عام 2023 .

فيما أعطى الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة فكرة عامة عن نموذج المحاكاة الذي يسعى إلى خلق جيل واعي قادر على إحداث التغير في المجتمع بأفكاره البناءة، لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والبيئي، بصورة مبتكرة باستخدام العلم والتقنيات الحديثة وتطبيق الحلول في مصر.

وأضاف " الحماحمي " أن نموذج المحاكاة يهدف إلى ربط الدراسة بسوق العمل، من خلال مجالات البحث العلمي وريادة الأعمال الزراعية والتأهيل التخصصي .