أسباب نقص الكالسيوم في الدم.. قصور الدريقات وأمراض الكلى السبب

نقص الكالسيوم في الدم هو حالة قابلة للعلاج تحدث عندما تكون مستويات الكالسيوم في الدم منخفضة للغاية.

ويمكن أن تتسبب العديد من الحالات الصحية المختلفة في حدوث نقص كالسيوم الدم ، وغالبًا ما ينتج عن مستويات غير طبيعية من هرمون الغدة الجار درقية (PTH) أو فيتامين (د) في جسمك، ويمكن أن يكون نقص كالسيوم الدم خفيفًا أو شديدًا ومؤقتًا أو مزمنًا (مدى الحياة).

الكالسيوم هو أحد أهم المعادن وأكثرها شيوعًا في الجسم، ويتم تخزين معظم الكالسيوم في جسمك في عظامك ، ولكن هناك حاجة إلى الكالسيوم في الدم أيضًا.

يساعد الكالسيوم في دمك على عمل أعصابك ، ويساعد على ضغط عضلاتك معًا حتى تتمكن من الحركة ، ويساعد على تجلط الدم إذا كنت تنزف ويساعد قلبك على العمل بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم (نقص كالسيوم الدم) إلى إعاقة قدرة الجسم على أداء هذه الوظائف المهمة، وتحتاج أيضًا إلى الكالسيوم في عظامك لتقويتها.

ويتم التحكم في مستويات الكالسيوم في الدم والعظام عن طريق هرمونين يسمى هرمون الغدة الجار درقية والكالسيتونين، ويلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الكالسيوم لأنه ضروري لجسمك لامتصاص الكالسيوم.

أسباب نقص الكالسيوم في الدم

نقص فيتامين د

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي، بدون فيتامين د الكافي ، قد لا يتمكن الجسم من امتصاص ما يكفي من الكالسيوم ، مما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم.

قصور الدريقات

تنتج الغدد الجار درقية هرمونًا يسمى هرمون الغدة الجار درقية (PTH) ، والذي يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم، إذا كانت الغدد الجار درقية لا تعمل بشكل صحيح ، فقد لا تفرز ما يكفي من الهرمون الجار درقي ، مما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم.

أمراض الكلى

تلعب الكلى دورًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الجسم، إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح ، فقد لا تتمكن من إخراج الكالسيوم الزائد ، مما يؤدي إلى نقص كلس الدم.

بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية ، مثل بعض مدرات البول أو مضادات الاختلاج ، أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم أو تزيد من إفرازه ، مما يساهم في نقص كالسيوم الدم.