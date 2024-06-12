مدفيديف ينشر خريطة لروسيا تضم أوكرانيا بداخلها

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف في صفحته على تطبيق تليغرام مقطع فيديو هنأ فيه المواطنين بيوم روسيا، وتظهر فيه خريطة للبلاد تتضمن أوكرانيا داخل الحدود الروسية.

ويعزف في الفيديو النشيد الوطني الروسي ويظهر خريطة روسيا من الشرق الأقصى إلى حدودها الغربية. وتم تضمين أوكرانيا داخل حدود روسيا حتى حدودها مع بولندا.

تأتي خطوة ميدفيديف بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على بلدتين جديدتين، ومقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

⚡️Dmitry Medvedev posted a video in honor of Russia Day, featuring Ukraine depicted in the colors of the Russian tricolor.



▶️ @MedvedevRussiaE pic.twitter.com/76HdgM2zPP — Russian Market (@runews) June 12, 2024

ضحايا حريق المنقف بالكويت أغلبهم من الجنسية الهندية

نتج عن الحريق الذي اندلع في بناية سكنية في منطقة المنقف في الكويت، أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة، وكان أغلب الضحايا من الجنسية الهندية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة. وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم.

وقال جايشانكار، في بيان نشر على موقع "إكس" إنه "شعر بصدمة شديدة بسبب أنباء حادث الحريق في الكويت". وأعرب عن "تعازيه العميقة لأسر الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي".

وقالت وكالة حكومية تخص سكان ولاية كيرالا في الخارج إنها تلقت بلاغا من الجالية الهندية في الكويت بوفاة 41 هنديا من بينهم11 شخصا من ولاية كيرالا في الحريق.

من جانبه أعرب زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي عن صدمته من وفاة أزيد من 40 شخصا من جنسية هندية في الحريق الذي شب اليوم في الكويت.

كشف وزير الشؤون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن ورود أخبار تفيد بتسجيل أكثر من 40 حالة وفاة وأكثر من 50 إصابة إثر الحريق الذي شب في بناية في منطقة المنقف، التي يقطنها عمال أجانب غالبيتهم من الهند.

وزار سفير الهند في الكويت، الأربعاء، المستشفيات التي يعالج فيها مصابون من جنسية هندية تعرضوا للإصابات إثر الحريق.

وقام السفير بزيارة مستشفى مبارك الكبير، حيث تم إدخال 11 عاملا أصيبوا في حريق اليوم. ومن المتوقع أن يخرج 10 منهم اليوم، وحالة واحد مستقرة ستبقى في المستشفى.

وكتبت السفارة الهندية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إدخال أكثر من 30 مواطنا هنديا أحد المستشفيات، موضحة أن 47 عاملا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.