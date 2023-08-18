تراجع بعض أصناف اللحوم اليوم الجمعة في المزرعة

أسعار اللحوم.. حالة من التباين شهدتها أسعار اللحوم الحمراء خلال تعاملات اليوم الجمعة في المزرعة، واختلفت القيمة السعرية للحوم من صنف لآخر، وشهدت بعض الأصناف اليوم تراجعًا وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وعلى الرغم من حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم الحية والمجمدة والبلدي والمستورد، كخدمة تقدمها الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية للحوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في مصر

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 125 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.