لامبورجيني تطرح سيارة كهربائية مستوحاة من سفن الفضاء

كشفت لامبورجيني، المعروفة بتمكينها للكثيرين من أزمة منتصف العمر، عن سيارة مفهوم EV جديدة في أسبوع مونتيري للسيارات، بعد إثارة هذا الإعلان قبل أيام قليلة.

تتميز سيارة لامبورجيني Lamborghini Lanzador الكهربائية بالكامل بجميع أنواع أجراس وصفارات عالية التقنية، بتصميم مستوحى بالفعل من سفن الفضاء.

تتميز هذه السيارة السياحية الكبيرة (GT) بالعديد من ميزات المعلومات والترفيه، مع جسر مركزي كبير على شكل حرف Y ولوحة عدادات رفيعة لإجراء التعديلات.

يتمتع السائق أيضًا بإمكانية الوصول الفوري إلى أدوات التحكم في المناخ والوظائف الرقمية المختلفة عبر "وحدة طيار" متكاملة.

تتيح هذه الوحدة أيضًا الوصول إلى مجموعة من أوضاع القيادة عبر نظام التحكم ANIMA الخاص بالشركة. حتى أن هناك شاشات قابلة للسحب تنقل المعلومات ذات الصلة للركاب فيما يتعلق بالسرعة والمسافة والمناخ والترفيه وغير ذلك.



بالنسبة للتصميم، يجلس السائق والراكب على الأرض، كما لو كان في طائرة، ويفصل بينهما وحدة التحكم المركزية. تقول الشركة إن المقصورة الداخلية "فسيحة بشكل غير متوقع"، على الرغم من ارتفاع السقف الذي يبلغ حوالي 1.5 متر، مما يزيد من نسب السيارة المنخفضة إلى الأرض.

يمكن استخدام المساحة الخلفية لتخزين الأمتعة وغيرها من الضروريات ، ويوجد صندوق مخفي أسفل غطاء المحرك الأمامي لمزيد من خيارات التخزين.

التصميم رائع وكل شيء، ولكن ماذا عن كل تلك الأشياء الجيدة الداخلية لتحسين السرعة؟ يشتمل Lanzador على محركات كهربائية عالية الطاقة على كل محور، مع قدرة قصوى تزيد عن 1 ميجا وات، هناك دفع رباعي مع عزم دوران إلكتروني على المحور الخلفي لتحسين الانعطاف. تقول Lamborghini إنها تعمل بالكامل بواسطة "بطارية من الجيل الجديد عالية الأداء" وتضمن مدى قيادة طويل، لكنها لم تعلن عن الأميال الفعلية لكل شحنة. تقول الشركة أيضًا أن التصميم الأيروديناميكي للسيارة يجب أن يزيد المسافة المقطوعة في العالم الحقيقي.

على الرغم من كونها مفهومًا صارمًا للسيارة، إلا أن لامبورجيني تقول إن لانزادور ليست مجرد "نزوة من المصممين والمهندسين" وتوفر "معاينة ملموسة" لمركبات الإنتاج التي ستبدأ في طرحها في عام 2028.

ولتحقيق هذه الغاية، هناك تركيز هنا على البيئة- مواد تصميم ودية، مثل صوف ميرينو والجلود المدبوغة بشكل مستدام والكربون المعاد تدويره. يضيف هذا أيضًا دليلًا إضافيًا على أن الشركة جادة في التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030.