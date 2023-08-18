تعليق مُثير من أستاذ بيولوجيا على انتشار متحور جديد لكورونا

علق أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن، "فرانسوا بالو"، على انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في عدد من دول العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال فرانسوا بالو "حاليًا تلقى معظم الناس على وجه الأرض اللقاح و / أو أصيبوا بالفيروس".

وصرح أستاذ البيولوجيا بأنه حتى لو أصيب أشخاص بالمتحورة الجديدة فإن الذاكرة المناعية تسمح لجهازه المناعي بالتحكم بالعدوى والسيطرة عليها.

وأكد أنه حتى لو تسببت "بي أيه.86.2" في ارتفاع كبير بعدد الإصابات فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقا خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون.

متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس"

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" هذا الصيف، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أنهما تراقبان متحورا جديدا لفيروس كورونا به عدد كبير من البروتين الشوكي (سبايك).

وقالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة، إنهما تراقبان من كثب متحورة جديدة من كوفيد-19 لا يزال التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد، ظهرت حتى الآن في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وقررت الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة "ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك) الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.