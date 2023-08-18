الزمالك يفوز على الهدى السعودي في البطولة العربية لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي الهدي السعودي بنتيجة 28/24 في إطار مباريات البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للاندية (سوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية الشقيقة.

تقدم الفارس الأبيض علي فريق الهدي السعودي في الشوط الأول بنتيجة 15/10، في الشوط الثاني واصل الزمالك سيطرته وأنهى المباراة بفارق 4 نقاط عن نظيره السعودي.

ومن المقرر أن يحصل الفريق علي راحة لمدة 48 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الاثنين في اخر مواجهات دور المجموعات مع فريق الشعلة اليمني في اطار البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للاندية، وتقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من :

أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.