ثقافة الوادي الجديد تحتفل بتوقيع ديوان "اغتراب"
أقيم حفل توقيع ديوان "اغتراب" للشاعر قدري عبدالعزيز، حيث فاز الديوان ضمن برنامج النشر الإقليمي وفي إطار اهتمام وزارة الثقافة بدعم المبدعين والمثقفين، وجرى الحفل في قاعة على حريف بحضور إبراهيم خليل مدير عام الثقافة السابق.
أدار الندوة الشاعر مصطفى معاذ، رئيس نادي أدب الخارجة، وشارك فيها الشعراء أحمد المقدم ومحمد رمضان. حضر الحفل عددًا كبيرا من الشعراء والمثقفين والمبدعين، بالإضافة إلى محبي الشعر.
تضمنت الاحتفالية أمسية شعرية لشعراء الخارجة، حيث قدموا قصائد من تأليفهم. بعض الشعراء المشاركين في الأمسية هم: سلوى عبد الرحمن، سعيد ساسي، أشرف نوير، محمد صابر، سعاد العقاطي، صالح ضاحي، سيد بشير، بدر معوض، نسمة مختار. وقدم الفنان حسن ناجي موالًا فنيًا خلال الاحتفالية. كما شاركت بعض المواهب الصغيرة مثل سندس شعبان، سلمى شعبان، وحنين مجدي.
تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتم تنظيمها بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد. هذا وقد شُملت الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.
تهدف هذه الفعاليات إلى توفير برامج ثقافية وفنية متنوعة للمجتمع المحلي في فترة العطلة الصيفية، وتعزيز دور الثقافة في حياة المواطنين ومساهمتها في تنمية المجتمع. كما تعكس هذه الفعالية التزام وزارة الثقافة بدعم المبدعين والمثقفين وتشجيع الأدب والشعر في مختلف مناطق مصر.
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