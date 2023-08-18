بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد يقيم أمسية شعرية لنادى أدب البادية

في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أقام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وفي هذا الإطار، نفذ بيت ثقافة القصر أمسية شعرية لنادي أدب البادية، بحضور كوكبة من الشعراء المتميزين. قدم الشاعر أحمد محمد بركة قصيدة بعنوان "في عينيك عنواني"، في حين قدم الشاعر باسم محمد أحمد قصيدة "الحنين للماضي". ولم يكن هذا إلا بجانب قصائد المبدع محمد أحمد سلامة، حيث قدم قصيدة "صرخة أم"، والشاعر حسين سليمان قدم قصيدة "حلمى صغير".

وقد لاقت الأمسية استحسان الحضور الذين استمتعوا بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي المميز. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود قصور الثقافة في توفير برامج ثقافية متنوعة وشيقة للجمهور خلال فترة العطلات الصيفية، بهدف اثراء المشهد الثقافي وتعزيز المهارات الفنية للجميع.

بيت ثقافة القصر يقيم أمسية شعرية لنادى ادب البادية

بيت ثقافة القصر يقيم أمسية شعرية لنادى ادب البادية

بيت ثقافة القصر يقيم أمسية شعرية لنادى ادب البادية