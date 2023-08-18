مكتبة الطفل والشباب بباريس فى الوادي الجديد تنظم مجلة حائط عن الطبيعة

قام فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد، بتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وقد قدم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات التي استهدفت جميع شرائح المجتمع، وشملت عروضاً فنية متنوعة من مسرح وموسيقى وفنون تشكيلية. كما تضمنت الفعاليات عروض سينمائية لأفلام ثقافية مميزة.

ومن بين الفعاليات المميزة التي نظمتها فرع ثقافة الوادي الجديد، تم تنفيذ مجلة حائط عن الطبيعة بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بباريس. وقد تم استقطاب شباب موهوبين من المنطقة لتنفيذ هذه المجلة، وتضمنت العديد من المقالات والصور التي تسلط الضوء على جمال وأهمية الطبيعة.

يهدف برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" إلى توفير فرص ترفيهية وتثقيفية للمواطنين خلال فترة الإجازة الصيفية، وتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور. وقد لاقت هذه الفعاليات استحساناً كبيراً من قبل الزوار الذين استمتعوا بتنوع المحتوى الثقافي والفني المقدم.

من جانبها، أكدت ابتسام عبدالمريد، رئيسة فرع ثقافة الوادي الجديد، أن هذه الفعاليات تعكس التزام الوزارة والهيئة بتنويع وتطوير النشاط الثقافي في مناطق الجمهورية المختلفة. وأضافت أن فرع ثقافة الوادي الجديد سيستمر في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال الفترة الصيفية، بهدف إشراك المجتمع المحلي وتعزيز حضور الثقافة في الوادي الجديد.

وتشكل هذه الفعاليات خطوة هامة نحو تعزيز الحياة الثقافية في مصر، وتوفير المزيد من الفرص للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم الفن