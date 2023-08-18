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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

النقيب العام يجري جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس، على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من  المحامين. 

 

رافق نقيب المحامين عبدالحليم علام، خلال الجولة التفقدية، النقيب الفرعي أشرف فاروق، وأعضاء المجلس الفرعي، وعدد من النقباء الفرعيين، ولفيف من المحامين، والمحاميات، واستمع خلالها لشكاوى ومطالب المحامين، ووعد ببذل كافة الجهود لتذليل كافة المصاعب للتيسير على المحامين. 

 

وعقب انتهاء الجولة التفقدية، وجه عبدالحليم علام، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير شامل يتضمن الطلبات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة مبنى نقابة محامي السويس. 

 

  ويولي عبدالحليم علام، اهتمامًا خاصَا بملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها الإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

 

 

   وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

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