المصل واللقاح تزف بشرى سارة عن متحور EG.5 (شاهد)

أكدَ الدكتورُ أمجدْ الحداد، رئيسُ قسمِ المناعةِ والحساسية بهيئةِ المصلِ واللقاحِ ، أنَ متحور كورونا الجديدِ ” إيريسْ ” أوْ " eg 5 " لمْ يتمْ إثباتُ وصولهِ إلى مصرَ حتى اللحظةِ كما أنهُ لا توجدُ أيُ خطورةٍ منهُ.

وتابع "الحداد" خلال تصريحاته ببرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، أن كل متحورات فيروس كورونا الجديدة مثل "EG.5"، تعتبر أقل في شدتها من متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن جدًا، ولا داعي للقلق من المتحور الجديد، منوهًا بأنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالمتحور الجديد في مصر حتى الآن، موضحًا أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد "EG.5" تشبه إلى حد كبير أعراض نزلة البرد.

وواصل الحداد أن فاعلية لقاحات فيروس كورونا قد تكون تراجعت عن السابق، ولكنها ما زالت تعطي حماية ضد متحور فيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أن كورونا سيظل موجودًا مثل أي فيروس تنفسي، ولكنه انتهى كجائحة.

متحور كورونا الجديد يثير الرعب

متحور كورونا الجديد أثار الرعب في جميع أنحاء العالم فلم يلتقط العالم أنفاسه كي يستريح من فيروس تداعيات الموجات السابقة حتى لاحقه المتحور الجديد ليضيف أعباء جديدة على العالم خائفين من شبح الإغلاق والانتشار المخيف.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، حيث يطلق عليه تسمية غير رسمية هي "إيريس" Eris، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم.

وقالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، إذ إنه لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي.

إي جي.5 ولماذا أطلق عليه اسم إيريس؟

تحور مرات كثيرة، عقب ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى، حيث أطلق على النسخ الجينية الناشئة نتيجة تلك التغيرات اسم متحورات.

يعد إي جي.5 هو نسخة أخرى من متحور أوميكرون، بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد ظهر للمرة الأولى في فبراير 2023 ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد.