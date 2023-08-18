هل وصل متحور كورونا الجديد إلى العراق.. وزارة الصحة توضح

انتشر متحور كورونا الجديد "إي جي 5" بشكل كبير في دول العالم، حيث ظهر في ما يقرب من حوالي 51 دولة حتى الآن، فيما يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن أن السلالة الجديدة لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.

وفي آخر التطورات، أكدت وزارة الصحة العراقية، عدم تسجيل البلاد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد (إي جي 5) المعروف باسم «آيريس»، وأصدرت عدة توصيات بهذا الشأن، بينت قدرة جهاز التعاقب الجيني على اكتشاف المتحورات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، إن «المتحورات الجينية في إصابات فيروس كورونا أمر طبيعي، إذ تحدث طفرات جينية وتظهر سلالات تختلف في بعض الخصائص وربما تكون أكثر أو أقل خطورة من السابق»، مبيناً، أن وزارة الصحة وبالتنسيق مع المنظمات العالمية مستمرة بتحديث المعلومات والقدرات التشخيصية والعلاجية.

وأضاف أن متحور كورونا الجديد بدأ بالظهور في العديد من دول العالم، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد في العراق حتى الآن.

وأشار إلى قدرة مختبرات وزارة الصحة على تشخيص المتحور الجديد أو غيره من خلال جهاز التعاقب الجيني الذي حدثته الوزارة في مختبر الصحة العامة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ببغداد،لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والجهات العلمية والطبية داخل وخارج العراق.

وتابع، أن أعراض المتحور الجديد مشابهة لأعراض المتحورات السابقة من كوفيد-19″، موصياً المواطنين وخصوصاً فئات الاختطار العالي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية إلى الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار والتباعد الجسدي.

وأشار إلى "استمرار تحديث البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل الوزارة وبمتابعة من الجهات المرجعية في الوزارة وأيضاً بإشراف مباشر ويومي من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي لمتابعة الحالات الوبائية كافة".

متحور كورونا الجديد

جرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فبراير الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أبريل.

يعد سلالة من متحور أوميكرون البديل، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

أصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة في أنحاء العالم، وسببا رئيسيا للارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، 9 أغسطس 2023، متحور فيروس كورونا "EG.5" على أنه "متحور مثير للاهتمام"، وطلبت من دول العالم مراقبته.

ويعتبر المتحور الجديد سريع الانتشار، بحسب "الصحة العالمية" فخلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، بلغ معدل انتشاره عالميًا 17.4% من الحالات المبلغ عنها، ويعد هذا ارتفاعًا ملحوظًا عن البيانات المبلغ عنها قبل ذلك بأربعة أسابيع (19 إلى 25 يونيو 2023)، عندما كان معدل الانتشار العالمي 7.6% فقط.

يُسمى "EG.5" بشكل غير رسمي "إيريس/ Eris"، وهو أيضًا اسم إلهة في الأساطير اليونانية.

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