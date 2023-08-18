كورونا يظهر من جديد.. 1.4 مليون إصابة وأكثر من 2300 وفاة

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون إصابة جديدة بالفيروس وأكثر من 2300 حالة وفاة من المناطق الست للمنظمة في الفترة من 17 يوليو الى 13 أغسطس وذلك بزيادة قدرها 63 % وانخفاض بنسبة 56 % على التوالى مقارنة بالايام الثمان والعشرين السابقة، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة فى آخر تحديث لها، عن تطورات انتشار فيروس كورونا فى العالم، أصدرته اليوم الجمعة فى جنيف، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 769 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم وذلك منذ بدء الوباء ولفتت الى أن أربعة مناطق تابعة لمنظمة الصحة أبلغت عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء بينما أبلغ اقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في الحالات وانخفاض في الوفيات.

وأشارت المنظمة إلى أنه في الوقت الحالي فان الحالات المبلغ عنها لاتمثل بدقة معدلات الإصابة وذلك بسبب انخفاض الاختبار والابلاغ على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه خلال فترة ال 28 يوما هذه فقد أبلغت 44٪ (104 من 234) من البلدان عن حالة واحدة على الأقل إلى منظمة الصحة العالمية.

متحور جديد من كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها تتعقب متحور جديد من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس"، فيما صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأضافت: "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة، والتي أضافت بأن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

وتم رصد 4 حالات فقط من المتغير الجديد حتى الآن في جميع أنحاء العالم، وحدد متتبعو الفيروسات السلالة رسميًا باسم BA.2.86، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز الأمريكية.

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