"التدخين ظاهرة منتشرة بين الشباب" ورشة حكى بقصر ثقافة موط بالوادي الجديد

أقام فرع ثقافة الوادي الجديد بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، تحت إشراف الكاتب محمد نبيل، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وضم هذا البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

ضمن هذا البرنامج، أقام قصر ثقافة موط في محافظة الوادي الجديد ورشة بعنوان "التدخين ظاهرة منتشرة بين الشباب". تم مناقشة هذه الورشة من قبل إيمان يوسف، وهي فعالية تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة انتشار التدخين بين الشباب.

وقد استهدفت هذه الورشة الشباب والشابات في المحافظة، حيث تم توضيح تأثير التدخين على الصحة والمخاطر التي قد يتعرضون لها جراء ممارستها. كما ناقشت الورشة أيضًا سبل الوقاية من التدخين وكيفية تحفيز الشباب على اتخاذ قرارات صحية.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود إقليم وسط الصعيد الثقافي في الحد من انتشار ظاهرة التدخين بين الشباب وتوعيتهم بأضراره. وتعكس أيضًا توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في دعم الفعاليات الثقافية التوعوية والفنية للشباب في مختلف المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد ستستمر على مدار الأشهر القادمة، وستشمل مجموعة من الورش والندوات والفعاليات الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات. هدف هذا البرنامج هو تعزيز الوعي الثقافي والفني للشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والفنية المحلية.

قصر ثقافة موط يقيم ورشة حكى بعنوان التدخين ظاهرة منتشرة بين الشباب

قصر ثقافة موط يقيم ورشة حكى بعنوان التدخين ظاهرة منتشرة بين الشباب

قصر ثقافة موط يقيم ورشة حكى بعنوان التدخين ظاهرة منتشرة بين الشباب