"متحور تحت المراقبة".. سلالة جديدة من كورونا تُثير القلق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها تتعقب متحور جديد من فيروس كورونا، تختلف عن المتحور "إيريس"، فيما صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "متحور تحت المراقبة" نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

وأوضحت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أن السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأضافت: "نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)".

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه "متحور تحت المراقبة" بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة، والتي أضافت بأن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

وتم رصد 4 حالات فقط من المتغير الجديد حتى الآن في جميع أنحاء العالم، وحدد متتبعو الفيروسات السلالة رسميًا باسم BA.2.86، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز الأمريكية.

وحتى 13 أغسطس الجاري، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.

سلالة BA.2.86

وأثارت العشرات من التغييرات الجينية للسلالة دهشة علماء الفيروسات، وتشمل طفراته بعض التغييرات في الأجزاء الرئيسية من الفيروس التي يمكن أن تساعده على تفادي مناعة الجسم بشكل أفضل من العدوى أو التطعيمات السابقة.

وقال جيسي بلوم، عالم الأحياء التطوري في مركز "فريد هتش" للسرطان: "يشير المسح الطفري العميق إلى أن المتغير BA.2.86 سيكون له هروب مساوٍ أو أكبر من XBB.1.5 (أوميكرون) من الأجسام المضادة الناتجة عن متغيرات ما قبل أوميكرون والجيل الأول منه". وأضاف أن سلالة BA.2.86 لديها 36 طفرة بالنسبة لمتغير XBB.1.5.

وأبلغ عن أول حالة إصابة بمرض BA.2.86 في الولايات المتحدة بواسطة مختبر في جامعة ميشيغان.

ووفقًا للسجلات المرفقة بالتسلسل التي تم تحميلها على GISAID، وهي قاعدة بيانات عالمية للفيروسات، تم ترتيب العينة بواسطة مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري بالجامعة أثناء "المراقبة الأساسية".

في الدنمارك، تقول السلطات الصحية إنها تعمل حاليًا على دراسة الفيروس، وهي خطوة رئيسية نحو المزيد من تقييم التهديد الذي تشكله السلالة شديدة التحور.

ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان البديل سيكون أكثر خطورة من سلالات الفيروس المنتشرة حاليًا، حيث إن الأمم المتحدة تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم التهديد الذي قد تشكله BA.2.86، لكنها سرّعت التصنيف بسبب العدد الهائل من الطفرات.

المتحور EG.5

المتحور (EG.5)، الذي يطلق عليه البعض "إيريس"، مشابه للمتحور الفرعي إكس.بي.بي 1.5، وهو أيضا سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا.

يُنسب للمتحور 5 أكثر من 17 بالمئة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية.

في الولايات المتحدة، زادت أعداد الحالات التي احتاجت للعلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 بأكثر من 40 بالمئة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في يونيو، لكنها ما زالت أقل بأكثر من 90 بالمئة من مستويات الذروة التي بلغتها خلال تفشي المتحور أوميكرون في يناير 2022.

اكُتشف 5 أيضا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى.

صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

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