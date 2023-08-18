حرصاً من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة على السيولة المرورية في المنطقة جاري تعديل ميدان (الشيخ الشعراوي) أمام أحد فنادق مدينة موط سيتضمن التعديل إعادة تصميم الميدان بحيث يتماشى شكله مع اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي أطلق اسمه على الميدان.

تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، لضرورة تعديل الميادين بهدف تنظيم حركة المرور بشكل أفضل وتحسين منظر المدينة عموماً.

وقام المهندس عاطف حلمي، مدير عام التنفيذ لإحدى أكبر شركات إنشاء الطرق، بتقديم دعم كبير والمشاركة الفاعلة في هذا العمل. كما شارك صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، ورؤساء الأحياء في مدينة موط.

بالإضافة إلى أفسام النظافة والترميمات والحملة الميكانيكية وتحسين البيئة والعلاقات العامة.

وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى ترتيب المرور في المنطقة وتحسين جمالية المدينة، وتعزيز البيئة المحلية بأفضل الطرق الممكنة.

تعتبر هذه المبادرة استثماراً حضرياً يصب في مصلحة سكان موط والزوار على حد سواء.

من المتوقع أن تستغرق أعمال التعديل والتجميل فترة من الوقت قبل أن يكتمل المشروع بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل سوف يعزز الهوية المحلية للمدينة ويسهم في رفع جودة حياة سكانها.

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط

محلية الداخلة: إعادة تصميم وتعديل ميدان الشيخ محمد متولي الشعراوي بموط