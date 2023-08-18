منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمحلية الخارجة

تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بعرض مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه في منافذ البيع بمقر الوحدة المحلية، وكذلك في ميدان البساتين وميدان الشعلة وشارع بهنوس بحي القلقان. تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرصة للمواطنين لشراء منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

وتشتمل قائمة المنتجات المعروضة في هذه الأماكن على مجموعة شاسعة من الخضروات والفواكه، من بينها الطماطم، والخيار، والبطاطس، والبصل، والفلفل الأخضر، والجزر. كما يتم عرض مجموعة من الفواكه الموسمية مثل البرتقال، والتفاح، والموز، والعنب، والبطيخ.

تُعَدُ هذه المبيعات بأسعار مخفضة فرصة للمواطنين للحصول على منتجات جيدة الجودة بأسعار معقولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوحدة المحلية في الخارجة لتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسورة، وتعزيز سبل العيش للمواطنين.

وقد لاقت هذه المبادرة استحساناً كبيراً من قبل السكان المحليين، حيث يعتبرونها فرصة مثالية للتعرف على أسواق محلية موثوقة وشراء منتجات سليمة وطازجة. كما أن هذا الإجراء يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم المزارعين الصغار والمشترين المحليين.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة لفترة طويلة، بما يتيح للمواطنين فرصة مستمرة لشراء المنتجات الطازجة والصحية بأسعار مخفضة. نظرًا للإقبال الكبير على هذه المبادرة، ينصح الجميع بالاستفادة من هذه الفرصة والاستفادة من الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية التي تعرض في هذه المنافذ.

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين

محلية الخارجة: تقيم منافذ بيع للخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين