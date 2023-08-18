أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة للمستهلك

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك استقرارا وثباتاً ملحوظا، وسجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 130 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض اليوم الجمعة للمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

وبشكل يومي يبحث العديد من المواطنين في مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار البيض اليوم الجمعة 18-8-2023، باعتبارها من اهم السلع الغذاية للمواطنين، إذ شهدت استقرارًا في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

أسعار البيض اليوم الجمعة للمستهلك

البيض

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 124 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 130 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 124 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ126 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

بينما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 130 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.