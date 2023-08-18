سعر الدولار مقابل الجنية المصري بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار أمام الجنية المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، بالتزامن مع أول ايام الاجازة الاسبوعية للشركات المصرفية والبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار الذي يشغل سعره الراي العام المصري والدولي، لارتباطة بتحرك أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لذا تهتم بوابة الوفد برصدوعرض كل المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما سعر الدولار وذلك بصورة لحظية لاهميته بالنسبة لرجال الاعمال والتجار ومتابعي الوفد، وجاءت أسعاره على النحو الاتي في ماكينات الـATM:

وجاء سعر الجنيه مقابل الدولار كالآتي:

الدولار

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.