كلوب ينهي الجدل حول مستقبل محمد صلاح وموقفه من الدوري السعودي

أنهى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الجدل الدائر حول مستقبل النجم الدولي محمد صلاح مع فريق ليفربول وبعد تلقيه عرضًا مغريًا من الاتحاد للانتقال إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال كلوب ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية رحيل صلاح إلى الاتحاد السعودي: "صلاح مستمر مع ليفربول ولن يرحل أحد عن الفريق خلال هذا الصيف".

وتحدث عن واقعة غضب صلاح قائلا: "هذا حدث قبل أسبوع ومن العدل أن نقول بعد ذلك إنه قام بأشياء رائعة في التدريبات على مدار أسبوع، أتمنى أن يترجم ذلك في المباراة المقبلة".

كلوب يواصل إثارة الجدل بحديثه عن الدوري السعودي

وواصل المدرب الألماني إثارة الجدل بحديثه عن الدوري السعودية والانتقالات الضخمة التي يعقدها صندوق الاستثمارات السعودي لدعم الأندية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لا توجد لدي مشكلة مع الدوري السعودي، هم يحاولون مثل الصين و أمريكا، مشكلتي مع الأموال التي لا نهاية لها لديهم، السعودية تجعل السوق أصعب".

وأضاف: "السعودية جعلت الأمور أكثر صعوبة في سوق الانتقالات الحالي، إنه أكثر صعوبة بكثير، ليس كل شيء مثاليًا في أوروبا أو حيث توجد البطولات الكبرى".