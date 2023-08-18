أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الاسواق المصرية.. "البلدي بكام"

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك وللجملة، وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 165 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 105 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

في الوقت ذاته تحرص وزارة التموينوالتجارة الخارجية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن ومشتقاتها خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية للمستهلك وفي اسواق الجملة، وتحرص الوفد على تقديم هذة الخدمة السعرية لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة لاسيما اسعار الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 73 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما استقر سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 105 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 117 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه

وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 165 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.